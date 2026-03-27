Schlager-Spiele im Stubaital und in Innsbruck abgesagt, Derby-Time im Zillertal

In Absam bekam das Lazarett vor dem Spitzenspiel gegen den FC Stubai Zuwachs. Das Spiel musste am Freitag aber aufgrund der winterlichen Verhältnisse ebenso abgesagt werden wie das 1.-Klasse-West-Top-Duell SV Nordkette gegen FC Wacker Juniors. Im Zillertal verteidigt Aschau gegen Uderns die Tabellenführung.