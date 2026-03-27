Top-Spiele im Unterhaus

Schlager-Spiele im Stubaital und in Innsbruck abgesagt, Derby-Time im Zillertal

Philipp Riegler fehlt dem SV Absam und vergrößert die Verletzungssorgen des Tabellenführers.
© Rita Falk
Michael PipalDaniel Lenninger

Von Michael Pipal, Daniel Lenninger

In Absam bekam das Lazarett vor dem Spitzenspiel gegen den FC Stubai Zuwachs. Das Spiel musste am Freitag aber aufgrund der winterlichen Verhältnisse ebenso abgesagt werden wie das 1.-Klasse-West-Top-Duell SV Nordkette gegen FC Wacker Juniors. Im Zillertal verteidigt Aschau gegen Uderns die Tabellenführung.

Für Sie im Tiroler Unterhaus unterwegs:

Günter Almberger

Günter Almberger

+4350403 3324

Michael Pipal

Michael Pipal

+4350403 3322

Daniel Lenninger

Daniel Lenninger

+4350403 2411

Alexander Gruber

Alexander Gruber

+4350403 3671

Tobias Waidhofer

Tobias Waidhofer

+4350403 2305