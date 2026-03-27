Auf WM-Medaillen folgte schwere Knie-Verletzung: „Achterbahnfahrt der Gefühle“

Pia Hauzenbeger durchlebte zuletzt eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Erst gewann die Oberösterreicherin Anfang März bei der Alpinski-WM der Junioren und Juniorinnen in Narvik (NOR) zwei Bronzemedaillen (Super-G und in der Team-Kombination zusammen mit Leonie Raich). Vergangene Woche dann der Verletzungs-Schock: Beim zweiten Abfahrtstraining im Rahmen des Europacup-Finales in Saalbach kam die 20-Jährige zu Sturz und zog sich dabei einen Riss des vorderen Kreuzbandes und des Meniskus zu.

Nach der Operation in Graz meldete sich die ÖSV-Hoffnung auf Instagram zu Wort. „Schlechte Neuigkeiten! So hatte ich mir das Saisonende nicht vorgestellt. Von Freudentränen bei der Junioren-WM bis hin zum Kreuzband- und Meniskusriss beim Abfahrtstraining für das Europacup-Finale. Dieser Sport kann dir alles geben – und dir im nächsten Moment alles wieder nehmen“, schrieb Hauzenberger.