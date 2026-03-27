Für die Seele des Gartens – Gärtnerei Jäger

Ob Sichtschutzpflanzen oder Blütenstauden – die Gärtnerei Jäger hat die passenden Pflanzen für den Garten.

Freilandpflanzen verleihen jedem Garten eine besondere Seele. Sie prägen Atmosphäre, Struktur und das harmonische Zusammenspiel der Jahreszeiten. Solitärbäume wirken wie natürliche Kunstwerke. Sie erzählen ihre eigene Geschichte und schenken Außenbereichen Charakter, Tiefe und ein beeindruckendes Raumerlebnis.

Für ein angenehmes Wohngefühl im Freien sorgen Sichtschutzpflanzen, die nicht nur Blicke abhalten, sondern auch ein Gefühl von Ruhe und Geborgenheit schaffen. Hier bieten sich zum Beispiel immergrüne Eiben oder dichtwachsende Buchenhecken an. Sie sorgen ganzjährig für Struktur und verbinden Ästhetik mit Privatsphäre.

Rund um Wasserflächen bringen Wasserpflanzen ein lebendiges Element in den Garten. Sie filtern das Wasser, fördern ein gesundes Mikroklima und ziehen Libellen, Vögel und andere Gartenbesucher an.

Besonders in Tirol sind winterharte Blütenstauden unverzichtbar und sehr beliebt, da sie robust, vielfältig und pflegeleicht sind. Jahr für Jahr kehren sie zuverlässig zurück und schenken dem Garten Blütenpracht von Frühling bis Herbst. Stauden sind verlässliche Begleiter im Garten – einmal gesetzt, erfreuen sie viele Jahre mit ihrer Farbenvielfalt.

Freilandpflanzen schaffen Lebensräume, in denen Menschen gern verweilen, und machen aus jedem Garten einen ganz persönlichen Wohnraum im Grünen.