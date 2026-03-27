Nützliche Helfer

Zwischen Gefühl und Technik

Ausgelegt auf Ausdauersport: Die Suunto Race kombiniert präzises GPS-Tracking mit detaillierten Trainingsdaten für längere Laufeinheiten.
© Suunto

Vom Einstieg bis zum Marathon: Welche Funktionen bei Smartwatches sinnvoll sind und wann sie tatsächlich gebraucht werden.

Von Natalie Hagleitner

Smartwatches gehören inzwischen für viele Läufer zur Standardausrüstung. Uhren können das Training ergänzen – ersetzen aber nicht die eigene Wahrnehmung. Gleichzeitig bieten sie Funktionen, die besonders bei regelmäßigem Training Orientierung geben können. Welche davon sinnvoll sind, hängt stark vom individuellen Niveau ab. Einsteiger profitieren vor allem von einfachen, gut verständlichen Rückmeldungen. Allrounder-Modelle wie die Garmin Venu oder die Apple Watch Series 11 erfassen grundlegende Werte wie Distanz, Tempo und Herzfrequenz und ergänzen diese um allgemeine Gesundheitsdaten. Mit wachsender Routine kann eine Sportuhr dabei helfen, das Training bewusster zu gestalten. Geräte wie die Garmin Forerunner bieten Funktionen zur Trainingsplanung und zur Einschätzung von Belastung und Erholung. Wer regelmäßig lange Distanzen läuft oder sich auf Wettkämpfe vorbereitet, benötigt eine entsprechend leistungsfähigere Ausstattung. In diesem Bereich sind Modelle wie die Garmin fēnix, Suunto Race oder Garmin Enduro angesiedelt. Neben detaillierten Leistungsdaten spielen hier auch Faktoren wie Akkulaufzeit, GPS-Genauigkeit und Navigationsfunktionen eine größere Rolle. Gerade bei längeren Einheiten oder im Gelände wird die technische Zuverlässigkeit entscheidend. Die Uhren sind weniger auf Alltag als auf Ausdauer und Trainingskontinuität ausgelegt.

Smartwatches für jeden Geschmack

Garmin Venu – Als Fitness- und Gesundheitsuhr verbindet sie Lauftracking mit alltagsnahen Funktionen und richtet sich vor allem an Einsteiger und Freizeitsportler.
Garmin Forerunner – Die Garmin Forerunner bietet erweiterte Trainingsfunktionen wie Belastungsanalyse, Trainingspläne und Regenerationswerte zur gezielten Steuerung von Laufeinheiten.
Apple Watch Series 11 – Als Allround-Smartwatch erfasst sie grundlegende Laufdaten wie Distanz, Tempo und Herzfrequenz und ergänzt diese durch Gesundheitswerte wie Schlaf, Stress und Aktivitätsniveau.
Apple Watch Series 11 – Klare Linien und reduziertes Design – die Apple Watch setzt auf eine unauffällige, alltagstaugliche Gestaltung.
Garmin vívoactive – Im Fokus dieses Modells stehen leicht verständliche Laufdaten und Gesundheitsanalysen, die eine Einordnung von Bewegung und Belastung im Alltag ermöglichen.
Garmin fēnix – Neben detaillierter Trainingsanalyse bietet sie eine robuste Bauweise und lange Akkulaufzeit für ausdauerorientiertes Training.