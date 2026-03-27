Event-Kalender im Überblick
Start in die Tiroler Lauf-Saison: Innsbrucks Trailrun Festival träumt von 10.000 Startern
Ob Schnee, Regen oder Sonnenschein: Das Innsbruck Alpine Trailrun Festival wächst seit vielen Jahren, heuer sind mehr als 8500 Starter mit von der Partie.
© IATF/Leitner
Frühjahrsstimmung trotz Wintereinbruch: Die Laufsaison startet dieser Tage in Tirol voll durch, erstes Highlight nach dem Auftakt in Brixlegg ist das Innsbruck Alpine Trailrun Festival. Und dort knackt man heuer erneut Rekorde.