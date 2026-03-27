Instagram, Tiktok und Co: Wie Eltern Social-Media-Sucht bei ihren Kindern erkennen können
Ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche: Die Meinungen dazu sind ziemlich gespalten. Kathrin Sevecke, Direktorin der Innsbrucker Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, spricht sich klar für eine Altersgrenze aus. Warum für sie ein Verbot sinnvoll ist, welche negativen Folgen eine intensive Social-Media-Nutzung hervorrufen kann und wie Eltern Warnzeichen bei ihren Kindern frühzeitig erkennen, erklärt die Expertin im Podcast.
🎧 Podcast | Gut zu wissen: Wie Eltern Social-Media-Sucht bei ihren Kindern erkennen können
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Zur Person
Kathrin Sevecke ist seit 2013 Direktorin der Innsbrucker Uni-Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie und Primaria der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und im Landeskrankenhaus Hall in Tirol.
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