Instagram, Tiktok und Co: Wie Eltern Social-Media-Sucht bei ihren Kindern erkennen können

Ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche: Die Meinungen dazu sind ziemlich gespalten. Kathrin Sevecke, Direktorin der Innsbrucker Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, spricht sich klar für eine Altersgrenze aus. Warum für sie ein Verbot sinnvoll ist, welche negativen Folgen eine intensive Social-Media-Nutzung hervorrufen kann und wie Eltern Warnzeichen bei ihren Kindern frühzeitig erkennen, erklärt die Expertin im Podcast.