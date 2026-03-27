Von RegioFlink bis Glungezerbahn: Sparkurs in Wattens bringt harte Einschnitte

Wegen der angespannten Finanzlage und großer Herausforderungen setzt die Marktgemeinde Wattens ihren harten Sparkurs fort. Das hat nun auch Folgen für das erfolgreiche Öffi-Shuttle „RegioFlink“, bei dem Wattens Vorreiter war – und für die Beteiligung beim Schartenkogellift am Glungezer.