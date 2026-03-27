Rutschte mit Bagger die Böschung hinab: Arbeiter in Matrei schwer verletzt

Matrei am Brenner – Freitagfrüh wurde eine Polizeistreife in die Ordination einer Arztpraxis in Matrei am Brenner gerufen, um den Arbeitsunfall eines 38-jährigen Österreichers aufzunehmen. Der Mann gab an, mit seinem Bagger auf einer Deponie neben der Landesstraße abgestürzt zu sein, konnte sich an den genauen Unfallhergang jedoch nicht mehr erinnern.

Bei der Besichtigung am Unfallort fand die Exekutive einen auf dem Dach liegenden Bagger vor, der rund zehn Meter von der Straße abgerutscht war. Ein Arbeitskollege hatte den Verunfallten zuvor telefonisch erreicht und ihn anschließend selbst zum Arzt gebracht, woraufhin die Rettungskette ausgelöst wurde.

In die Klinik Innsbruck eingeliefert