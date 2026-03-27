Verlor über Zehntausend Euro: 61-Jähriger aus Kitzbühel fiel auf Internetbetrüger herein

Kitzbühel – Ein 61-jähriger Österreicher fiel in Kitzbühel auf die Betrugsmasche eines angeblichen Finanzdienstleisters herein. Wie die Polizei berichtet, erhielt der Mann am Donnerstag gegen 19.38 Uhr eine SMS des Finanzbetrügers mit der Information, dass eine Überweisung von seinem Konto durchgeführt worden sei. Für den Fall einer unberechtigten Transaktion wurde der 61-Jährige aufgefordert, eine angegebene Telefonnummer zu kontaktieren.

Der Mann folgte der Aufforderung und rief bei der Nummer an. Anschließend wurde er über mehrere Gesprächspartner an einen vermeintlichen Sicherheitsexperten weitergeleitet. Dieser verleitete den 61-Jährigen dann dazu, insgesamt eine fünfstellige Summe in zwei Tranchen auf ein angebliches Treuhandkonto zu überweisen. Eine weitere Überweisung eines vierstelligen Betrags wurde von seiner Bank abgelehnt. Die Ermittlungen sind am Laufen. (TT.com)