Sauerstoff-Schlauch in Pflegeheim entzündete sich: 68-Jährige verletzt in Innsbrucker Klinik

Innsbruck – Freitagfrüh erlitt eine 68-jährige Bewohnerin eines Innsbrucker Pflegeheims Verletzungen im Gesicht und an den Händen, nachdem sich ein Sauerstoff-Schlauch in ihrem Zimmer entzündet hatte. Laut Polizeibericht dürfte der Zufuhrschlauch der Sauerstoff-Flasche wegen einer Zigarette Feuer gefangen haben.