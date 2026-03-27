Wegen Zigarette

Sauerstoff-Schlauch in Pflegeheim entzündete sich: 68-Jährige verletzt in Innsbrucker Klinik

Innsbruck – Freitagfrüh erlitt eine 68-jährige Bewohnerin eines Innsbrucker Pflegeheims Verletzungen im Gesicht und an den Händen, nachdem sich ein Sauerstoff-Schlauch in ihrem Zimmer entzündet hatte. Laut Polizeibericht dürfte der Zufuhrschlauch der Sauerstoff-Flasche wegen einer Zigarette Feuer gefangen haben.

Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde die Frau in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Nach derzeitigem Stand entstand kein Schaden an der Unterkunft. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561