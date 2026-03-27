Wegen Zigarette
Sauerstoff-Schlauch in Pflegeheim entzündete sich: 68-Jährige verletzt in Innsbrucker Klinik
Innsbruck – Freitagfrüh erlitt eine 68-jährige Bewohnerin eines Innsbrucker Pflegeheims Verletzungen im Gesicht und an den Händen, nachdem sich ein Sauerstoff-Schlauch in ihrem Zimmer entzündet hatte. Laut Polizeibericht dürfte der Zufuhrschlauch der Sauerstoff-Flasche wegen einer Zigarette Feuer gefangen haben.
Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde die Frau in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Nach derzeitigem Stand entstand kein Schaden an der Unterkunft. (TT.com)