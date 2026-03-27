Ab März 2027: Tirolerin übernimmt die Leitung von Traditionsverlag Zsolnay

Bettina Wörgötter steigt an die Spitze des Wiener Traditionsverlags Zsolnay auf. Sie folgt im Frühjahr 2027 auf Verlagsleiter Herbert Ohrlinger.

Wien – Die gebürtige Langkampfnerin Bettina Wörgötter wird im März 2027 die Leitung des traditionsreichen Wiener Zsolnay-Verlags übernehmen. Sie folgt auf Herbert Ohrlinger, der sich dann in den Ruhestand verabschiedet. Ohrlinger leitet den Verlag seit 1996.

Auch Wörgötter ist dem Verlag seit Jahrzehnten verbunden: Seit mehr als 25 Jahren arbeitet sie als Lektorin für Zsolnay. Seit Anfang März ist sie zudem stellvertretende Verlagsleiterin.

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Der Zsolnay-Verlag zählt zu den renommiertesten Literaturverlagen im deutschsprachigen Raum. Er ist Teil der Münchner Hanser-Verlagsgruppe. Hanser-Verleger Jo Lendle: „So unvorstellbar ein Zsolnay Verlag ohne Herbert Ohrlinger ist – es wird Zeit, die Übergabe anzugehen. Zu unserem großen Glück liegt die ideale Nachfolge für die Verlagsleitung auf der Hand: Bettina Wörgötter hat in den vergangenen Jahren das Programm mit wichtigen Erfolgen entscheidend mitgeprägt. Sie sichert Kontinuität und führt die Verlagstradition fort, zu der der Schwung von Neuentdeckungen unbedingt dazu gehört.“