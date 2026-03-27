Ghana abserviert: Das ÖFB-Team spielte in der neuen Wäsch‘ groß auf

Ein bärenstarker Marcel Sabitzer, ein torgefährlicher Michael Gregoritsch und die Team-Debütanten Paul Wanner und Carney Chukwuemeka zeichneten am Freitagabend für Österreichs Testspiel-Erfolg gegen Ghana hauptverantwortlich.

Unter der Woche präsentierte der ÖFB sein Ausweich-Trikot, das laut Ausrüster „die feinsinnige Kaffeehauskultur des Landes in ein sportliches Design“ übersetzen soll. Am Freitagabend servierten die Kicker den Fans im Ernst-Happel-Stadion in der neuen marmorierten Wäsch‘ einen 5:1-Testspielsieg gegen Ghana.

Zum Auftakt des Länderspieljahres avancierte Marcel Sabitzer zum Oberkellner. Der Dortmund-Legionär, der das Nationalteam als Kapitän aufs Spielfeld führte, erzielte das 1:0 aus einem Hand-Elfmeter (13.) selbst und bereitete das 2:0 durch Michael Gregoritsch (51.) mustergültig vor.

Österreich – Ghana 5:1 (1:0). Tore: 1:0 (13.) Sabitzer (Hand-Elfmeter), 2:0 (51.) Gregoritsch, 3:0 (59.) Posch, 3:1 (77.) Ayew, 4:1 (79.) Chukwuemeka, 5:1 (92.) Seiwald Wien, Ernst Happel Stadion, 40.200, SR Al-Hoish (RSA) Österreich: A. Schlager (46. Wiegele) – Posch (81. Affengruber), Danso (46. Lienhart), Friedl (62. Svoboda), Mwene (46. Prass) – Seiwald, Grillitsch (46. Wanner) – Schmid (46. Wimmer), Baumgartner (62. Chukwuemeka), Sabitzer (81. Kalajdzic) – Gregoritsch (62. Arnautovic)

Beachtlich auch das Debüt von Neo-Österreicher Paul Wanner, der nach seiner Einwechslung zur Halbzeit vor über 40.000 Fans das 2:0 und das 3:0 – Stefan Posch staubte nach Kopfball von Gregoritsch ab (59.) – jeweils einleitete. Zwischen den Pfosten feierte Torhüter Florian Wiegele nach der Pause seine Premiere im Teamdress.

Bei dem WM-Vorbereitungsspiel waren diesmal bis zu elf Wechsel erlaubt – sehr zur Freude von Teamchef Ralf Rangnick. So kam auch Carney Chukwuemeka zu seinem ersten Länderspiel und traf nach dem zwischenzeitlichen Ehrentreffer für die Gäste (Jordan Ayew 77.) nach erneuter Vorarbeit von Sabitzer zum 4:1 (79.). In der Nachspielzeit setzte Nicolas Seiwald, der einzige ÖFB-Akteur der durchspielte, mit seinem ersten Länderspieltor den Schlusspunkt zum 5:1.

„Das war ein rundum gelungener Test“, freute sich Teamchef Ralf Rangnick, dem vor allem die Spielfreude im zweiten Durchgang gefiel. Bereits am Dienstag (20.45 Uhr) steht der nächste Probegalopp auf dem Programm. Dann kommt Südkorea nach Wien.