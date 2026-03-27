Damen laden in Innsbruck zum Derby, Niederlage für Schwaz

Schwaz – Der Start ins Handball-Wochenende war nicht gut: In der HLA-Meisterliga musste sich Sparkasse Schwaz Tirol am Freitagabend nämlich knapp mit 28:29 in Graz geschlagen geben. Ein Rückschlag im Kampf um die Top-8 ...

Die anderen Tiroler Teams sind erst am Sonntag gefordert. Als Highlight gilt dabei das Nordtiroler Damen-Derby in der Serie A2 zwischen medalp Innsbruck und UHT Telfs Meinhardinum. Nach dem klaren Sieg im ersten Saison-Duell (46:23) schreiten die Innsbruckerinnen auch am Sonntag (14 Uhr, Hötting West) als klare Favoritinnen auf das glänzende Parkett. Und tun mit Blick auf das enge Rennen um Platz drei gut daran, ihrem Status gerecht zu werden. Die Telferinnen warten indes noch auf die ersten Punkte, was aber angesichts des jugendlichen Durchschnittsalters keine große Überraschung darstellt.