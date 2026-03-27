Kaminbrand in Restaurant: Feuerwehr rückte zu Löscheinsatz im Skigebiet Fiss aus

Im Bereich des Kamins kam es in einem Restaurant im Skigebiet Fiss zu einem Brand. Ein Gast bemerkte den Rauch und informierte den Besitzer. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

Ried im Oberinntal – Freitagnachmittag kam es zu einem Kaminbrand in einem Restaurant im Skigebiet Fiss. Gegen 15.30 Uhr hatte ein Gast eine starke Rauchentwicklung am Dachstuhl bemerkt und verständigte daraufhin umgehend den Restaurantbesitzer. Dieser alarmierte schließlich die Feuerwehr.

Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte begann der Besitzer, gemeinsam mit mehreren Mitarbeitern, die Flammen zu löschen, die sich im Bereich des Kamins gebildet hatten. Die eintreffenden Feuerwehren öffneten anschließend die Blechverkleidung des Kamins sowie einen Teil der Dachhaut. Dabei konnten die Einsatzkräfte die Stelle des Brandausbruches auf den Bereich des Mündungsabschlusses eingrenzen.

Höhe des Schadens unklar, zwei Personen in Behandlung

Wie die Polizei berichtet, war die Kaminmündung mit Holz verkleidet. So dürfte der Brand auf das umliegende Dach übergegangen sein. Die Feuerwehr konnte jedoch eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindern. Wie hoch der entstandene Schaden ist, war zunächst nicht bekannt. Zwei Personen mussten sich laut Polizei wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung in ärztliche Behandlung geben.