Asylwerber leisteten 600.000 Stunden gemeinnützige Arbeit

Asylwerber in der Grundversorgung des Bundes haben in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 350.000 Stunden an gemeinnütziger Arbeit geleistet. Insgesamt waren es seit der Einführung der Verpflichtung zur gemeinnützigen Arbeit im Juli 2024 mehr als 600.000 Stunden, wie das Innenministerium mitteilte. Der Aufforderung zu gemeinnützigen Tätigkeiten wie Grünflächenbetreuung oder Schneeräumen kam die Mehrheit der Flüchtlinge nach.

Rund 70 Prozent der in der Grundversorgung des Bundes untergebrachten Asylwerber leisteten gemeinnützige Tätigkeiten. 30 Prozent erfüllten die Verpflichtung nicht - oft aber deshalb, weil sie bereits nach kurzer Zeit in die Grundversorgung der Länder überstellt wurden, wie das Innenministerium erklärte. In 200 Fällen wurde das Taschengeld gekürzt, weil die Flüchtlinge sich weigerten.