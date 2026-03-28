30-jährige Tirolerin verlor zehntausende Euro an Internetbetrüger

Westendorf – Eine 30-Jährige aus Westendorf wurde Opfer von Internetbetrügern. Die Frau erhielt am Freitag gegen 17 Uhr eine Nachricht von einer angeblichen Tradingfirma auf ihr Handy, dass von ihrem Konto Zahlungen getätigt worden seien.

Sie wurde aufgefordert, eine Telefonnummer zu wählen, sollten die Zahlungen nicht von ihr stammen. Bei einem darauffolgenden Telefongespräch folgte die 30-jährige Österreicherin den Anweisungen eines angeblichen Mitarbeiters. „Sie überwies in zwei Transaktionen einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag auf ein vom Mitarbeiter für sie erstelltes neues Konto“, berichtet die Polizei. Wie sich dann herausstellte, handelte es sich dabei um eine Betrugshandlung. (TT.com)