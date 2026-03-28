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Kommentar
Viel Glück für dieses Verbot!
Kommentarvon Wolfgang Sablatnig
Die Einigung auf die Altersgrenze von 14 Jahren für viele Social-Media-Plattformen ist nur ein erster Schritt. Die Details zur Umsetzung fehlen – auch weil ständig Neues passiert.
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