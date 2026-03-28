Polizei ermittelt
Gegen Auto getreten und Tür eingeschlagen, dann ergriff Täter in Sölden die Flucht
Sölden – Zwei Sachbeschädigungen in der Nacht auf Samstag in Sölden gehen auf das Konto eines bislang unbekannten Mannes. Er wurde in der Zeit zwischen 3.10 und 3.25 Uhr dabei beobachtet, wie er mehrmals gegen ein abgestelltes Fahrzeug trat.
Anschließend begab er sich zu einer Unterkunft, wo er laut Polizei „mit massiver Gewalteinwirkung die gläserne Eingangstüre völlig zerstörte“. Nachdem die Besitzerin den Mann im Flur des Hauses angetroffen hatte, flüchtete er in unbekannte Richtung.
Die Schadenshöhe an beiden Objekten ist derzeit unbekannt. Die Erhebungen zur Erforschung des Täters sind im Gange, berichtet die Polizei. (TT.com)