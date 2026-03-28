Gegen Auto getreten und Tür eingeschlagen, dann ergriff Täter in Sölden die Flucht

Sölden – Zwei Sachbeschädigungen in der Nacht auf Samstag in Sölden gehen auf das Konto eines bislang unbekannten Mannes. Er wurde in der Zeit zwischen 3.10 und 3.25 Uhr dabei beobachtet, wie er mehrmals gegen ein abgestelltes Fahrzeug trat.

Anschließend begab er sich zu einer Unterkunft, wo er laut Polizei „mit massiver Gewalteinwirkung die gläserne Eingangstüre völlig zerstörte“. Nachdem die Besitzerin den Mann im Flur des Hauses angetroffen hatte, flüchtete er in unbekannte Richtung.