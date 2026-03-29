In Sölden Glastüre zertrümmert: Polizei forschte 32-Jährigen aus

Sölden – Zwei Sachbeschädigungen in der Nacht auf Samstag in Sölden gehen auf das Konto eines 32-Jährigen. Der Mann aus Tschechien wurde durch umfangreiche Ermittlungen der örtlichen Polizei ausgeforscht. Er zeigte sich geständig.

Er war gegen 3 Uhr dabei beobachtet worden, wie er mehrmals gegen ein abgestelltes Fahrzeug trat. Anschließend begab er sich zu einer Unterkunft, wo er laut Polizei „mit massiver Gewalteinwirkung die gläserne Eingangstüre völlig zerstörte“. Nachdem die Besitzerin den Mann im Flur des Hauses angetroffen hatte, flüchtete er in unbekannte Richtung.