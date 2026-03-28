Ins Krankenhaus gebracht

13-Jähriger bei Skiunfall in Söll am Knie verletzt, Freunde holten Hilfe

Söll – Ein 13-jähriger Skifahrer war am Freitagnachmittag mit mehreren Freunden im Variantengelände nordseitig der Hohen Salve im Skigebiet „SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental“ unterwegs. Einige Meter oberhalb der Keatalm kam der Österreicher ohne Fremdbeteiligung zu Sturz. Dabei verletzte er sich unbestimmten Grades am rechten Knie.

Seine Freunde verständigten die Pistenrettung. Nach der Erstversorgung wurde der 13-Jährige ins Krankenhaus Kufstein gebracht. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Kufstein unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Wolfgang Otter

Wolfgang Otter

+4350403 3051