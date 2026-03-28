13-Jähriger bei Skiunfall in Söll am Knie verletzt, Freunde holten Hilfe

Söll – Ein 13-jähriger Skifahrer war am Freitagnachmittag mit mehreren Freunden im Variantengelände nordseitig der Hohen Salve im Skigebiet „SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental“ unterwegs. Einige Meter oberhalb der Keatalm kam der Österreicher ohne Fremdbeteiligung zu Sturz. Dabei verletzte er sich unbestimmten Grades am rechten Knie.