Ins Krankenhaus gebracht
13-Jähriger bei Skiunfall in Söll am Knie verletzt, Freunde holten Hilfe
Söll – Ein 13-jähriger Skifahrer war am Freitagnachmittag mit mehreren Freunden im Variantengelände nordseitig der Hohen Salve im Skigebiet „SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental“ unterwegs. Einige Meter oberhalb der Keatalm kam der Österreicher ohne Fremdbeteiligung zu Sturz. Dabei verletzte er sich unbestimmten Grades am rechten Knie.
Seine Freunde verständigten die Pistenrettung. Nach der Erstversorgung wurde der 13-Jährige ins Krankenhaus Kufstein gebracht. (TT.com)