Startreihe eins für Mercedes in Japan: Antonelli holte erneut die Pole Position

Mercedes-Teenager Kimi Antonelli startet auch das Formel-1-Rennen in Japan von der Pole Position. Wie schon zuletzt vor seinem ersten Grand-Prix-Sieg in China verwies der Italiener seinen Teamkollegen George Russell in der Qualifikation auf den zweiten Platz. Der 19-Jährige hatte sich in Shanghai als jüngster Fahrer in der Geschichte der Königsklasse Startplatz eins gesichert und war zwei Wochen später auch in Suzuka schneller als die gesamte Konkurrenz.

Auf den dritten Rang fuhr der australische McLaren-Pilot Oscar Piastri. Red-Bull-Star Max Verstappen kassierte den nächsten Dämpfer, der Niederländer kam nicht über Platz elf hinaus. „Irgendwas ist falsch mit dem Auto. Es ist plötzlich unfahrbar“, klagte der 28-Jährige am Boxenfunk. Seine Rekordserie von vier Japan-Siegen nacheinander dürfte diesmal reißen.