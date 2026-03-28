Ruf nach neuen Regelungen

Zu viele Deutsche an Tiroler Unis? Der große Nachbar regt auf

Rund 27.000 Studierende zählt allein die Universität Innsbruck – laut Rektoriat würden diese konservativ gerechnet rund 15 Millionen Euro monatlich in Innsbruck ausgeben. Von den Nicht-Österreichern machen deutsche Studenten rund 55 Prozent aus, 45 Prozent entfallen auf Südtiroler und andere Nationalitäten.
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Liane Pircher

Von Liane Pircher

Stimmt die Durchmischung an den Hochschulen? Bleiben zu wenige Absolventen, besonders junge Mediziner, in Tirol? In welchen Fächern bräuchte es neue Quoten? Und was bewirken die vielen deutschen Studenten am Wohnungsmarkt?