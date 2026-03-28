Zu viele Deutsche an Tiroler Unis? Der große Nachbar regt auf

Rund 27.000 Studierende zählt allein die Universität Innsbruck – laut Rektoriat würden diese konservativ gerechnet rund 15 Millionen Euro monatlich in Innsbruck ausgeben. Von den Nicht-Österreichern machen deutsche Studenten rund 55 Prozent aus, 45 Prozent entfallen auf Südtiroler und andere Nationalitäten.

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