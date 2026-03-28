Von Wagner bis 80er-Kult: Musikkapelle Musau spannt bei Konzertabend großen Bogen

Am Ostersonntag, 5. April, lädt die Musikkapelle Musau zu ihrem traditionellen Frühjahrskonzert ins Veranstaltungszentrum Breitenwang ein. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm, das von klassischer sinfonischer Blasmusik bis zu modernen Klängen reicht.

Musau, Breitenwang – Der Abend startet mit einem kraftvollen Auftakt. Der Nibelungenmarsch nach Motiven aus Richard Wagners „Ring des Nibelungen“ eröffnet das Konzertprogramm. Anschließend folgt die „Festliche Ouvertüre“ des tschechischen Komponisten Friedrich Smetana.

Ein Höhepunkt des ersten Konzertteils ist „The Hounds of Spring“ von Alfred Reed. Dieses Konzertstück gilt als Klassiker der sinfonischen Blasmusik. Reed ließ sich hierfür vom Gedicht „Atalanta in Kalydon“ inspirieren. Es erzählt mit Esprit und einem ruhigen Mittelteil von Liebelei und Frühlingsgefühlen. Ergänzt wird der erste Teil durch die Ouvertüre „Wings to Fly“ des renommierten österreichischen Komponisten Thomas Doss. Zudem ist der Konzertmarsch „Bergwelt“ des Südtirolers Tobias Psaier zu hören.

Zeit für Solisten

Nach der Pause wechselt das Programm die Stilrichtung. Freunde der Egerländermusik kommen nun voll auf ihre Kosten. Fabian und Christian Bader zeigen ihr Können. Sie treten mit ihren Tenorhörnern im Solostück „Zwei Weggefährten“ auf.

Ein weiterer Programmpunkt widmet sich einem amerikanischen Musical-Klassiker. „The Sound of Music“ aus dem Jahr 1965 ist in den USA sehr bekannt. Die Melodien dieses Musicals erklingen – Zeit für Sängerin und Schauspielerin Franziska Fink. Anschließend nimmt ein Medley die Zuhörer mit auf eine Zeitreise. Bei „80er Kult(tour)“ erklingen Nummern wie „Skandal im Sperrbezirk“ und „Ohne dich schlaf’ ich heut’ Nacht nicht ein“.

Zum Abschluss des Konzertabends kehren die MusikantInnen wieder zurück zur traditionellen Blasmusik. Mit dem Zigeunermarsch „Maxglaner Reloaded“ und der ein oder anderen Zugabe endet die musikalische Reise.