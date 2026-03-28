Torgarant Türtscher und Trainer Matic lassen den SVI wieder jubeln

„So einen Start kann man sich nur wünschen“, strahlte SVI-Coach Aleks Matic nach dem 3:2-Sieg am Freitag gegen Schönwies/Mils und dem zweiten Sieg im zweiten Spiel im Landesliga-Frühjahr. Unter dem Neo-Trainer stabilisierten sich die Innsbrucker. „Der Verein hatte in der Vergangenheit seine Schwierigkeiten. Jetzt ziehen alle an einem Strang, alle pushen sich gegenseitig“, schwärmte Matic, dessen Stimme am Tag danach noch etwas heißer war. „Aber nur vom Dirigieren auf dem Platz, nicht vom Feiern“, wie er betonte.