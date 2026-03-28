Zunftbruderschaft Bichlbach feierte neues Kapitel und sanierte Kirche

Das Jahr 2025 nimmt eine zentrale Rolle in der Geschichte der Zunftbruderschaft St. Josef zu Bichlbach ein. Die 1694 gegründete Vereinigung wandelte sich zu einem gemeinnützigen Verein. Zugleich wurde die historische Zunftkirche umfassend saniert. Beides wurde bei einer Messe und der Generalversammlung gefeiert.

Bichlbach – Die Zunftbruderschaft wandelte sich im Vorjahr von einer kirchlichen Organisation zu einem öffentlich-rechtlichen, gemeinnützigen Verein. Parallel dazu erfolgte die Sanierung der zwischen 1710 und 1718 erbauten Zunftkirche. Das Vorhaben wurde zur großen Herausforderung, denn die Kosten kletterten von geschätzten 84.000 auf rund 122.000 Euro. Dennoch stemmte die Zunft das Projekt erfolgreich, auch dank Förder- und Spendengeldern. Obmann Paul Strolz unterstrich die Verantwortung: „Wir stehen in der Verantwortung, das zu schätzen und zu ehren, was unsere Vorfahren geschaffen haben. Und das wollen wir den kommenden Generationen in einem guten Zustand übergeben.“ Die Mitgliederzahl wuchs im Vorjahr um elf Personen auf 268.

Patron als Kümmerer

Wie seit Jahrhunderten üblich, kam man sich am Josefitag zusammen. Dekan Franz Neuner, der den Gottesdienst gemeinsam mit Bichlbachs Pfarrer Tomasz Kukulka zelebrierte, stellte den heiligen Josef ins Zentrum seiner Predigt. Der Schutzpatron von Zunft und Land Tirol erinnere daran, dass der Mensch in seiner Arbeit Mensch sein dürfe, dort aber auch christliche Werte ihren Platz haben müssten. Den heiligen Josef charakterisierte er als „einen, der sich kümmert“ – sei er doch stets zur Stelle gewesen, „wenn es ans Anpacken ging“. Daher sei er auch der Patron derer, „die lieber im Hintergrund dort zur Stelle sind, wo es gerade notwendig ist“.

Sozialpreis blieb im Zwischentoren

Als Tradition der Zunft hat sich mittlerweile auch die Verleihung des Sozialpreises etabliert. Die 15. Ehrung dieser Art ging heuer an den „Benefiz-Sozialfonds Region 50“. Der Fonds sammelte in 25 Jahren über 200.000 Euro. Damit konnte Not leidenden Menschen im Zwischentoren geholfen werden. „Da konnte man sehr viel Licht in so manches graues Dasein bringen“, würdigte Laudator Rudolf Fröhlich, ehemaliger Bürgermeister von Heiterwang und erster Regionsobmann, das Engagement. Das Geld werde gut verwaltet und helfe schnell.