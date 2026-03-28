Zwölfjähriger nach Messerangriff in Deutschland gestorben, Vater festgenommen

Laut Polizei hatte es zuvor einen Streit in einem Wohnhaus gegeben, der sich dann auf die Straße verlagerte. Dort sei der Zwölfjährige trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen verstorben.

Witten – Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Witten im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ist ein Zwölfjähriger durch Messerstiche getötet worden. Die Mutter und seine neunjährige Schwester wurden schwer verletzt, wie ein Sprecher der Polizei auf dpa-Nachfrage mitteilte. Der tatverdächtige Vater der Kinder wurde festgenommen. Nach Angaben der Polizei hatte es zuvor einen Streit in einem Wohnhaus gegeben, der sich dann auf die Straße verlagerte.

Dort sei der Zwölfjährige trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen verstorben, sagte der Sprecher. Die Schwester und ihre Mutter wurden vor Ort von Notärzten und Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Motiv ist laut Polizei unklar. Weitere Details und Hintergründe sind bisher nicht bekannt. Zunächst hatte die Bild-Zeitung über den Einsatz berichtet.