Hacker kaperten in Sautens Hotel-Mails und schickten falsche Rechnungen an Gäste

Sautens – Ein Hotel in Sautens ist im März Opfer eines raffinierten Cyberbetrugs geworden, bei dem ein Schaden im oberen vierstelligen Eurobereich entstand. Unbekannte Täter hatten sich Zugang zum E-Mail-Verkehr des Betriebs verschafft und im Namen des Hotels gefälschte Rechnungen an Gäste versendet.

Wie die Polizei am Samstagnachmittag berichtet, konnten die Täter den E-Mail-Verkehr des Hotels kompromittieren und versendeten in der Folge authentisch wirkende Zahlungsaufforderungen an die Gäste des Hauses. Mehrere Gäste dürften auf die gefälschten Nachrichten hereingefallen sein und die geforderten Beträge auf die Konten der Betrüger überwiesen haben.