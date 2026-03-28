Drei Verletzte nach zwei schweren Fahrradunfällen in Innsbruck und Obsteig

Zwei schwere Radunfälle haben sich am Samstag in Tirol ereignet. In Innsbruck kollidierten zwei Radler miteinander und wurden beide schwer im Gesicht verletzt. In Obsteig wiederum wurde ein Radfahrer von einem Auto erfasst und musste per Heli abtransportiert werden.

Obsteig – Der Samstagnachmittag hat in Tirol zu zwei schweren Unfällen geführt, bei denen insgesamt drei Radfahrer teils schwer verletzt wurden. In Innsbruck stießen zwei Radler zusammen, in Obsteig kollidierte ein Radfahrer mit einem Auto. Aber von vorn.

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich in Innsbruck

Der erste Unfall ereignete sich in Innsbruck kurz vor 15 Uhr. Ein 28-jähriger Mann befuhr den Speckweg, als eine 26-jährige Radlerin von einem Schotterweg kommend auf die Straße einfahren wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem beide zu Sturz kamen. Sie erlitten laut Polizei jeweils schwere Verletzungen im Kopf- und Gesichtsbereich und mussten mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert werden.

Radfahrer prallte in Obsteig gegen Auto

Knapp eine Stunde später, gegen 15.40 Uhr, ereignete sich in Obsteig, auf einem Schotterweg, der von der Mieminger Bundesstraße (B189) in Richtung Arzkasten führt, ein weiterer schwerer Radunfall. Eine 19-jährige Pkw-Lenkerin fuhr dort in eine Linkskurve, als ihr laut ersten Erkenntnissen ein 40-jähriger Radfahrer auf ihrer Fahrbahnseite entgegenkam.