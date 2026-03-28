Wurde komplett verschüttet

Lawinenabgang in Fügenberg: Wintersportler lebensgefährlich verletzt

Zwei Rettungshubschrauber waren bei dem Lawinenunglück in den Tuxer Alpen im Einsatz. (Symbolbild)
© Liebl Daniel
Harald Angerer

Von Harald Angerer

Bei einem Lawinenabgang im Zillertal ist am Samstagnachmittag ein Wintersportler lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann wurde komplett verschüttet und musste von Rettungskräften geborgen werden. Sein Begleiter, der nur teilweise verschüttet wurde, blieb unverletzt und leistete sofort Erste Hilfe.

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