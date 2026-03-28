Wurde komplett verschüttet
Lawinenabgang in Fügenberg: Wintersportler lebensgefährlich verletzt
Zwei Rettungshubschrauber waren bei dem Lawinenunglück in den Tuxer Alpen im Einsatz. (Symbolbild)
© Liebl Daniel
Bei einem Lawinenabgang im Zillertal ist am Samstagnachmittag ein Wintersportler lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann wurde komplett verschüttet und musste von Rettungskräften geborgen werden. Sein Begleiter, der nur teilweise verschüttet wurde, blieb unverletzt und leistete sofort Erste Hilfe.