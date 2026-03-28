Babygeheimnis gelüftet: Ski-Heldin wurde zum zweiten Mal Mama

Die Skifamilie wächst fleißig weiter: Tina Weirather wurde zum zweiten Mal Mama. Das teilte die Tochter der Ski-Ikonen Harti Weirather und Hanni Wenzel am Samstagabend via Instagram mit.

„Vierköpfige Familie. Baby Bubble Bliss – wenn die Zeit stillsteht“, schrieb die 36-Jährige zu einem süßen Foto, das sie und das Neugeborene zeigt. Weitere Details wurden nicht verraten. Weirather ist seit 2022 mit dem Schweizer Radiomoderator Fabio Nay verheiratet. Im Jänner 2024 brachte sie ihr erstes Kind zur Welt.

Weirather gilt als Ski-Pionierin in Liechtenstein, gewann bei Olympia und Weltmeisterschaften Medaillen. Zudem gelangen ihr neun Weltcupsiege, zweimal gewann sie den Super-G-Weltcup. (TT.com)