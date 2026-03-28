Feuer blieb unbemerkt: 60-Jähriger bei Wohnungsbrand in Hall gestorben

Eine tragische Entdeckung musste die Feuerwehr Hall am Samstag machen. Sie wurde zu einem möglichen Brand gerufen. Ein Feuer war nicht mehr zu bekämpfen, aber sie entdeckten den leblosen Körper.

Hall in Tirol – Am Samstag kam für einen 60-jährigen Österreicher jede Hilfe zu spät: Der Mann wurde leblos in seiner Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Hall aufgefunden, nachdem dort ein Brand ausgebrochen war. Gegen 15 Uhr bemerkten Nachbarn, die zunächst von einem technischen Defekt in ihrer eigenen Wohnung ausgingen, den Brand und alarmierten die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte verschafften sich über den Balkon Zutritt zur Wohnung und fanden den Mann regungslos am Boden liegend im Eingangsbereich vor. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte der Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen.