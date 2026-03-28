Olympia-Party im Ötztal

Großer Bahnhof für Gstrein: Silbermedaillen-Gewinner in Sölden feierlich empfangen

Die Familie feierte freilich mit.
© GEPA pictures/ Amir Beganovic

In Sölden stand am Samstag noch einmal alles im Zeichen des Skisports – denn der Olympia-Silbermedaillen-Gewinner im Slalom, Fabio Gstrein, wurde in seiner Heimatgemeinde empfangen. Neben der Familie und den zahlreichen Fans ließ sich auch Landeshauptmann Toni Mattle den Empfang nicht entgehen. (TT.com)

Fabio Gstrein im Gespräch mit Landeshauptmann Toni Mattle.
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