Olympia-Party im Ötztal
Großer Bahnhof für Gstrein: Silbermedaillen-Gewinner in Sölden feierlich empfangen
Die Familie feierte freilich mit.
© GEPA pictures/ Amir Beganovic
In Sölden stand am Samstag noch einmal alles im Zeichen des Skisports – denn der Olympia-Silbermedaillen-Gewinner im Slalom, Fabio Gstrein, wurde in seiner Heimatgemeinde empfangen. Neben der Familie und den zahlreichen Fans ließ sich auch Landeshauptmann Toni Mattle den Empfang nicht entgehen. (TT.com)
Fabio Gstrein im Gespräch mit Landeshauptmann Toni Mattle.
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