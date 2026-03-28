Großer Bahnhof für Gstrein: Silbermedaillen-Gewinner in Sölden feierlich empfangen

In Sölden stand am Samstag noch einmal alles im Zeichen des Skisports – denn der Olympia-Silbermedaillen-Gewinner im Slalom, Fabio Gstrein, wurde in seiner Heimatgemeinde empfangen. Neben der Familie und den zahlreichen Fans ließ sich auch Landeshauptmann Toni Mattle den Empfang nicht entgehen. (TT.com)