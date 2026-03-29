Ein elektrischer Subaru im grünen Wanderschuh

Aus dem Allrounder wird der Spitzenreiter. Der elektrische Outback kombiniert Offroad-Kompetenz mit der höchsten Leistung, die ein Subaru bisher in Serie geboten hat.

Mit dem 4,85 Meter langen E-Outback erweitert Subaru sein Elektroangebot im oberen Segment. Anders als beim bereits eingeführten Solterra, der stärker als klassisches SUV positioniert ist, überträgt Subaru hier erstmals das typische Outback-Konzept in die Elektromobilität und kombiniert es mit einem leistungsstarken Allradantrieb.

Über Jahrzehnte war der Outback ein fester Bestandteil der Subaru-DNA. Ein Fahrzeug zwischen Kombi und SUV, ausgelegt auf Alltag, Langstrecke und Einsätze jenseits befestigter Straßen. Dieses Konzept bleibt erhalten, wird jedoch technisch neu interpretiert. Elektrifizierung dient dabei nicht nur der Emissionsreduktion, sondern auch der Weiterentwicklung klassischer Markeneigenschaften.

Optisch zeigt sich der E-Outback vertraut. Die Proportionen orientieren sich am Vorgänger, 21 Zentimeter Bodenfreiheit unterstreichen weiterhin den Anspruch auf Geländetauglichkeit. Die Gestaltung folgt funktionalen Prinzipien und verzichtet auf übertriebene Inszenierung.

Im Innenraum setzt Subaru auf eine klar strukturierte Architektur. Ein 14-Zoll-Touchscreen bildet die zentrale Schnittstelle, ergänzt durch physische Bedienelemente für häufig genutzte Funktionen. Je nach Ausstattung kommen Kunstleder oder Nappa-Leder zum Einsatz, insgesamt liegt der Fokus klar auf Übersichtlichkeit und Nutzwert.

Entscheidend ist jedoch der Antrieb. Zwei Elektromotoren leisten gemeinsam 280 kW beziehungsweise 375 PS und machen den E-Outback zum leistungsstärksten Serienmodell der Marke. Mit einer Beschleunigung von 4,5 Sekunden auf 100 km/h übertrifft er selbst Modelle wie den WRX STI deutlich und setzt damit einen neuen Referenzpunkt innerhalb des Subaru-Portfolios.

Für die Kraftverteilung sorgt ein permanenter Allradantrieb. Anders als beim technisch verwandten Modell von Toyota (bZ4X Touring) wird die Hinterachse nicht situativ zugeschaltet, sondern bleibt dauerhaft aktiv. Subaru verzichtet bewusst auf Effizienzoptimierung zugunsten konstanter Traktion. Fünf Rekuperationsstufen ermöglichen zusätzliche Anpassung an unterschiedliche Fahrsituationen.

Die Energie liefert eine Batterie mit 74,7 kWh. Geladen wird mit bis zu 150 kW. Unter optimalen Bedingungen dauert der Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent rund 28 Minuten. Eine Vorkonditionierung sorgt dafür, dass diese Werte auch bei niedrigen Temperaturen erreichbar bleiben.

Im Fahrbetrieb zeigt sich ein klarer Charakterwechsel zum Verbrenner-Vorgänger. Die hohe Systemleistung sorgt für souveräne Beschleunigung, während die Abstimmung insgesamt komfortorientiert bleibt. Unebenheiten werden effektiv gefiltert, die Lenkung arbeitet kontrolliert und berechenbar.

Abseits befestigter Straßen nutzt der elektrische Antrieb seine Vorteile konsequent aus. Sofort verfügbares Drehmoment erleichtert die Traktion auf losem Untergrund deutlich. Unterstützende Systeme regeln Geschwindigkeit und Kraftverteilung, Kameras erweitern die Sicht im Gelände.