Fuhr beinahe Polizistin nieder: Autofahrer nach Verfolgungsjagd in Hopfgarten festgenommen

Ein 57-jähriger Autofahrer in Hopfgarten raste am Samstagabend durch eine Verkehrskontrolle und konnte erst durch eine Straßensperre aufgehalten werden. Der Mann war augenscheinlich beeinträchtigt und wurde auf die Polizeiwache mitgenommen.

Hopfgarten – Kurz nach 22 Uhr wurde der Polizei Westendorf ein Autofahrer mit „auffälliger Fahrweise“ auf der Bundesstraße zwischen Hopfgarten und Wörgl gemeldet. Eine Streife machte sich daraufhin auf den Weg, um den Mann ausfindig zu machen. Als die Beamten eine Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße durchführen wollten, raste der Mann auf die Polizisten zu. Eine Beamtin konnte sich nur mehr mit einem Sprung zur Seite retten, um nicht von dem Auto erfasst zu werden.