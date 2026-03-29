Fuhr beinahe Polizistin nieder: Autofahrer nach Verfolgungsjagd in Hopfgarten festgenommen
Ein 57-jähriger Autofahrer in Hopfgarten raste am Samstagabend durch eine Verkehrskontrolle und konnte erst durch eine Straßensperre aufgehalten werden. Der Mann war augenscheinlich beeinträchtigt und wurde auf die Polizeiwache mitgenommen.
Hopfgarten – Kurz nach 22 Uhr wurde der Polizei Westendorf ein Autofahrer mit „auffälliger Fahrweise“ auf der Bundesstraße zwischen Hopfgarten und Wörgl gemeldet. Eine Streife machte sich daraufhin auf den Weg, um den Mann ausfindig zu machen. Als die Beamten eine Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße durchführen wollten, raste der Mann auf die Polizisten zu. Eine Beamtin konnte sich nur mehr mit einem Sprung zur Seite retten, um nicht von dem Auto erfasst zu werden.
Anschließend begann eine Verfolgungsjagd über den Glantersberg. Wie die Polizei in einer Aussendung am Sonntag berichtete, verfolgte eine Streife den Lenker in Richtung Kelchsau, zwei weitere Streifen errichteten währenddessen auf einer Brücke in dem Ort eine Straßensperre. Dort konnte der Mann, ein 57-jähriger Österreicher, schließlich aufgehalten werden. Der Lenker wies laut Polizei „eine augenscheinliche Beeinträchtigung“ auf und wurde festgenommen. Einen Alkomattest verweigerte er jedoch. Der Mann wurde auf die Polizeiinspektion mitgenommen. Verletzt wurde bei der Aktion niemand. (TT.com)