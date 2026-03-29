Spende für Familie in Volders
Hilfe für eine kleine Kämpferin: Louisa (8) wurde mit offenem Rücken geboren
Verena Geisler und ihr Sohn Noah freuten sich mit der kleinen Louisa über die großzügige Spende, die Hans-Herbert Kaufmann (l.), Georg Schiestl (2. v. r.) und Reiner Erler (r.) der Familie überreichte.
© Lions Club Hall
Die achtjährige Louisa aus Volders hatte keinen leichten Start ins Leben. Bis heute braucht das Mädchen immer wieder medizinische Spezialversorgung. Um der Familie finanziell unter die Arme zu greifen, hat der Lions Club Hall die Einnahmen aus einem Charity-Rennen gespendet.