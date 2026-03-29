Kerze löste Brand aus: Zwei Verletzte bei Feuer in Absamer Wohnhaus

Absam – Am Sonntagmorgen um 7.36 Uhr wurde die Leitstelle Tirol über einen Brand in einem Mehrparteienhaus in Absam informiert. Eine Kommode hatte Feuer gefangen, nachdem eine Kerze darauf umgefallen war.

Wie die Polizei berichtet, musste die alarmierte Feuerwehr Absam lediglich Nachlöscharbeiten tätigen. Der 41-jährige Hausbewohner hatte die Flammen zuvor selbst mit einem Feuerlöscher bekämpft und das Möbelstück anschließend mit einem weiteren Hausbewohner vor das Haus getragen.

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