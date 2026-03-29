Erstes Obst-Monitoring

Drei von vier Obstsorten massiv bedroht: Alte Sorten verschwinden aus Tirols Supermarktregalen

Manfred Putz hat in seinem Obstgarten zwischen Arzl und Rum zehn Bäume mit alten Obstsorten gepflanzt, wie einen Apfelbaum mit der Sorte Freiherr von Berlepsch (im Bild).
© Rita Falk
Brigitte Warenski

Von Brigitte Warenski

Die Obstvielfalt geht österreichweit rapide zurück, viele Sorten sind in den Genbanken nicht ausreichend gesichert. In Tirol findet man alte Sorten nicht mehr in den Supermärkten, ihr Anbau lohnt sich wirtschaftlich nicht.