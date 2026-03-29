Erstes Obst-Monitoring
Drei von vier Obstsorten massiv bedroht: Alte Sorten verschwinden aus Tirols Supermarktregalen
Manfred Putz hat in seinem Obstgarten zwischen Arzl und Rum zehn Bäume mit alten Obstsorten gepflanzt, wie einen Apfelbaum mit der Sorte Freiherr von Berlepsch (im Bild).
© Rita Falk
Die Obstvielfalt geht österreichweit rapide zurück, viele Sorten sind in den Genbanken nicht ausreichend gesichert. In Tirol findet man alte Sorten nicht mehr in den Supermärkten, ihr Anbau lohnt sich wirtschaftlich nicht.