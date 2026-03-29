Bis zu 40 Zentimeter Neuschnee: Karwoche beginnt in Tirol tiefwinterlich

Die Umstellung auf die Sommerzeit hat den Wettergott nicht beeindruckt. Das Wetter zeigte sich am Sonntag mit Regen und Schneefall eher ungemütlich. Die Winterreifen wird man auch in den kommenden Tagen weiterhin gut gebrauchen können: Eine Kaltfront bringt Neuschneemengen von bis zu 40 Zentimetern.