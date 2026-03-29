Besserung zu Ostern
Bis zu 40 Zentimeter Neuschnee: Karwoche beginnt in Tirol tiefwinterlich
Im Valsertal (links im Bild) sorgte das Winter-Comeback vor ein paar Tagen bereits für eine dicke Schneedecke. In den kommenden Tagen wird noch eine neue Schicht dazukommen.
© Thomas Boehm / TT
Die Umstellung auf die Sommerzeit hat den Wettergott nicht beeindruckt. Das Wetter zeigte sich am Sonntag mit Regen und Schneefall eher ungemütlich. Die Winterreifen wird man auch in den kommenden Tagen weiterhin gut gebrauchen können: Eine Kaltfront bringt Neuschneemengen von bis zu 40 Zentimetern.