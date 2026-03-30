Bis zu 40 Zentimeter Schnee
Erst Schnee, dann Frühling: Vor der Osterei-Suche wird es in Tirol erneut tiefwinterlich
Die erste Hälfte der Karwoche fällt recht winterlich aus. In höher gelegenen Regionen Tirols könnte die Osterei-Suche auf einer weißen Unterlage stattfinden.
© TT Leserfotos/Hannelore Föger/Monika Bucher
Seit Sonntag gilt die Sommerzeit, die Winterreifen wird man in Tirol in den kommenden Tagen aber gut gebrauchen können: Eine Kaltfront bringt am Dienstag Neuschneemengen von bis zu 40 Zentimetern. Pünktlich zu Ostern soll der Frühling aber wieder zurückkommen.