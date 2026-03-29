Abschied nach 25 Jahren: ÖSV-Adler Fettner flog ein letztes Mal über die Schanze

Manuel Fettner absolvierte in Planica die letzten Flüge seiner Karriere. Er wurde im ersten Durchgang von seiner Freundin Lisa Eder am Trainerturm abgewinkt und bekam später von ihr im Auslauf spezielle Abschiedsski überreicht. Der Team-Olympiasieger 2022, der in Peking auch Normalschanzensilber geholt hatte, hat u.a. insgesamt fünf WM-Medaillen (1 - 2 - 2) bei Nordischen und Skiflug-Weltmeisterschaften geholt.

Der Tiroler hatte am 4. Jänner 2001 im Weltcup debütiert. "Ich bin Gott sei Dank mehr oder weniger verletzungsfrei durch meine Karriere gekommen, habe viele schöne Zeiten erlebt und bin zufrieden", meinte Fettner im ORF. Ein herausragender Moment seiner Karriere war WM-Team-Gold 2013, als ihm unmittelbar nach der Landung ein Ski aufging und er dennoch auf einem Ski einen Telemark zeigte.

Neben Fettner beendete auch einer der besten Skispringer aller Zeiten seine Karriere. Kamil Stoch ist u.a. dreifacher Olympiasieger, zweifacher Weltmeister und 39-facher Weltcupsieger. Der 38-jährige Pole gewann zweimal den Gesamt-Weltcup. Nach fast sieben Jahren als Cheftrainer der Deutschen ist der Tiroler Stefan Horngacher zurückgetreten. (APA)