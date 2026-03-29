Bergretter stiegen zu Fuß auf

Wirt der Stüdlhütte versorgte in Not geratenen Bergsteiger am Großglockner

Nur knapp unterhalb der Stüdlhütte (im Bild) kam ein deutscher Bergsteiger nicht mehr weiter. Der Mann wurde von der Bergrettung versorgt und per Materialseilbahn ins Tal transportiert.
© MAXIMILIAN DRAEGER

Am Samstagabend bekam ein Alpinist beim Aufstieg zur Stüdlhütte gesundheitliche Probleme. Seine Begleiter setzten den Notruf ab. Den Weg zum Einsatzort musste die Bergrettung aufgrund der Dunkelheit zu Fuß zurücklegen.

Für Sie im Bezirk Lienz unterwegs:

Catharina Oblasser

Catharina Oblasser

+4350403 3046