Bergretter stiegen zu Fuß auf
Wirt der Stüdlhütte versorgte in Not geratenen Bergsteiger am Großglockner
Nur knapp unterhalb der Stüdlhütte (im Bild) kam ein deutscher Bergsteiger nicht mehr weiter. Der Mann wurde von der Bergrettung versorgt und per Materialseilbahn ins Tal transportiert.
© MAXIMILIAN DRAEGER
Am Samstagabend bekam ein Alpinist beim Aufstieg zur Stüdlhütte gesundheitliche Probleme. Seine Begleiter setzten den Notruf ab. Den Weg zum Einsatzort musste die Bergrettung aufgrund der Dunkelheit zu Fuß zurücklegen.