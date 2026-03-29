Italienisches Paar ließ fünf Kinder allein zu Hause und fuhr in den Urlaub

Triest – Ein Geburtstagsausflug ans Rote Meer hat für ein Elternpaar aus Italien ein ungewöhnliches Nachspiel: Während die beiden ihre Reise an den ägyptischen Badeort Sharm el Sheikh genossen und Eindrücke in sozialen Medien teilten, ließen sie ihre fünf Kinder alleine zu Hause zurück. Wie italienische Medien berichteten, wurde der Fall bekannt, nachdem die Lehrerin eines der Kinder Verdacht schöpfte und die Behörden einschaltete.

Eines der Kinder schilderte ihr offenbar die Situation zu Hause. Das Jugendamt und die Polizei rückten nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa anschließend in die Wohnung der Familie im norditalienischen Triest aus. Der Verdacht bestätigte sich: Fünf Kinder im Alter zwischen acht und 17 Jahren waren sich selbst überlassen. Auch mehrere Haustiere wurden gefunden.

Kinder schmissen den Haushalt und gingen zur Schule

Wie die Tageszeitung "La Repubblica" berichtete, waren die Kinder etwa vier Tage lang auf sich allein gestellt. Sie führten demnach den Haushalt selbst, besuchten fleißig die Schule und versäumten keinen einzigen Tag.