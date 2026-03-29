Erfolgreiche Westligisten: Schwaz schoss fünf Tore in 19 Minuten, auch Kufstein siegte

Rund um Torjäger Can Alak, der schon bei 22 Saisontreffern hält, lieferte Fußball-Westligist SC Schwaz am Sonntag gegen St. Johann in der zweiten Hälfte eine Torgala ab. Liga-Schlusslicht FC Kufstein glänzte mit einem Sieg beim Tabellenvierten Kuchl.