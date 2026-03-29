Spiel für Vereinsgeschichte

Erfolgreiche Westligisten: Schwaz schoss fünf Tore in 19 Minuten, auch Kufstein siegte

Das Tornetz ist vor ihm nicht sicher - Regionalliga-Torjäger Can Alak schraubte sein Trefferkonto mit einem weiteren Dreierpack auf 22 hoch.
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Alexander Gruber

Von Alexander Gruber

Rund um Torjäger Can Alak, der schon bei 22 Saisontreffern hält, lieferte Fußball-Westligist SC Schwaz am Sonntag gegen St. Johann in der zweiten Hälfte eine Torgala ab. Liga-Schlusslicht FC Kufstein glänzte mit einem Sieg beim Tabellenvierten Kuchl.

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