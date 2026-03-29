Spiel für Vereinsgeschichte
Schwaz zündete in der Halbzeitpause den Turbo: Es folgten fünf Tore in 19 Minuten
Das Tornetz ist vor ihm nicht sicher - Regionalliga-Torjäger Can Alak schraubte sein Trefferkonto mit einem weiteren Dreierpack auf 22 hoch.
© kristen-images.com / Michael Kristen
Rund um Torjäger Can Alak, der schon bei 22 Saisontreffern hält, lieferte Fußball-Westligist SC Schwaz am Sonntag gegen St. Johann in der zweiten Hälfte eine Torgala ab. Liga-Schlusslicht FC Kufstein glänzte mit einem Sieg beim Tabellenvierten Kuchl.