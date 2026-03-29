Hohe Geschwindigkeit
Polizei stoppte rauchenden Pkw in Hall, Lenkerin schwer alkoholisiert
Zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz kam es am Sonntagnachmittag, einer Polizeistreife fiel dabei ein Pkw in Hall auf.
Hall in Tirol – Der Pkw rauchte stark und bog mit hoher Geschwindigkeit von der Haller Bahnhofstraße in die B171 ein. Eine Polizeistreife stoppte das Fahrzeug gegen 17:45 Uhr
Am Steuer saß eine 52-jährige Frau. Bei einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle wurde auch ein Alkotest durchgeführt. Dieser ergab, dass die Fahrerin stark alkoholisiert war. Ihr wurde der Führerschein abgenommen.
Auch der Pkw wies mehrere Mängel auf. Deshalb kassierten die Beamten zusätzlich die Kennzeichen sowie den Zulassungsschein ein. Eine Anzeige bei der Bezirksverwaltungsbehörde folgt. (TT.com)