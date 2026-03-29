Polizei stoppte rauchenden Pkw in Hall, Lenkerin schwer alkoholisiert

Zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz kam es am Sonntagnachmittag, einer Polizeistreife fiel dabei ein Pkw in Hall auf.

Hall in Tirol – Der Pkw rauchte stark und bog mit hoher Geschwindigkeit von der Haller Bahnhofstraße in die B171 ein. Eine Polizeistreife stoppte das Fahrzeug gegen 17:45 Uhr

Am Steuer saß eine 52-jährige Frau. Bei einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle wurde auch ein Alkotest durchgeführt. Dieser ergab, dass die Fahrerin stark alkoholisiert war. Ihr wurde der Führerschein abgenommen.