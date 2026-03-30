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Kommentar
Der Geist ist längst aus der Flasche
Kommentarvon Carmen Baumgartner-Pötz
Man muss nicht prominent sein, um Opfer von Deepfakes zu werden. Auf uns rollt eine Welle an KI-Müll zu – bei gleichzeitig mangelhaftem Gefahrenbewusstsein.
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