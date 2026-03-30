Kommentar

Der Geist ist längst aus der Flasche

Carmen Baumgartner-Pötz

Kommentarvon Carmen Baumgartner-Pötz

Man muss nicht prominent sein, um Opfer von Deepfakes zu werden. Auf uns rollt eine Welle an KI-Müll zu – bei gleichzeitig mangelhaftem Gefahrenbewusstsein.