Oster-Aktion: SkiWelt vergibt Gratis-Skipässe für Kinder

Die SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental bietet Familien zu Ostern ein besonderes Angebot. Vom 4. bis 6. April 2026 fahren Kinder und Jugendliche gratis Ski. Erwachsene erhalten als Clubmitglied zudem Rabatte.

Das Angebot gilt vom 4. bis 6. April 2026. Kinder der Jahrgänge 2010 bis 2019 sowie Jugendliche der Jahrgänge 2007 bis 2009 erhalten an diesen Tagen einen Gratis-Skipass. Kinder ab Jahrgang 2020 fahren grundsätzlich gratis. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Die Tickets gibt es direkt an allen Kassen vor Ort. Sie sind für ein oder zwei Skitage gültig. Für längere Aufenthalte empfiehlt das Skigebiet die FamilienSkiWochen.

Erwachsene SkiWelt-Clubmitglieder sparen beim Kauf von Skipässen 15 Prozent. Nach Online-Anmeldung kostet der Pass 57 Euro statt regulär 68,50 Euro. Frischer Neuschnee gewährleistet weiterhin gute Pistenbedingungen. Skifahren ist bis zum Saisonende am Ostermontag, dem 6. April, möglich.