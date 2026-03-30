Engagiert sich für Opfer
„Die Hölle im SOS-Kinderdorf“: Tirolerin erlebte vier Jahre massive Gewalt
Marina Hubmann hat einen Verein gegründet und ein Buch geschrieben, um anderen Opfern zu helfen.
© Hubmann
Ab ihrem siebten Lebensjahr lebt Marina Hubmann in einer Einrichtung von SOS-Kinderdorf in der Steiermark, in der sie jahrelang brutal geschlagen und psychisch gequält wird. Bis ins Erwachsenenalter hinein will der Innsbruckerin niemand glauben. Jetzt hat sie einen Verein gegründet und ein Buch geschrieben, um anderen Opfern zu helfen.