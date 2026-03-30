Das Netz von tirolnet wächst, jetzt in Landeck

Vor mehr als 10 Jahren vom Zammer Unternehmer Hermann Hammerl gegründet, zählt der Tiroler Glasfaseranbieter tirolnet zu einem der relevantesten Telekommunikationsunternehmen des Landes. In mehr als 170 Tiroler Gemeinden können die Internet-Dienste bereits genutzt werden, die Flächendeckung sei das erklärte Ziel, bekräftigt Geschäftsführer Philipp Machac. Von Anfang an war die Zusammenarbeit auch mit lokalen Partnern eine der wichtigsten Säulen der Erfolgsgeschichte. So war es auch der logische Schritt, gemeinsam mit Kathrein Glasfaser im Landecker Talkessel die Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben und den dortigen Platzhirsch Huber-TV in die verdiente Pension zu entlassen. Über Jahrzente stellte KR Karl-Heinz Huber mit seinem Team die Internet- und Fernsehversorgung in der Bezirkshauptstadt sicher. Nun sei die Zeit für die Übergabe seines Lebenswerks an die nächste Generation gekommen. Für die Kunden ändere sich bis auf die neue Abbuchung nichts, das Team werde in bewährter Weise auch in Zukunft betreuen. Auch die regionale Wochensendung „zrugg Gschaut“ werde weitergeführt. Mit neuem Schwung werden sich auch künftig Verbesserungen am Netz aber auch bei den Produkten der Kunden ergeben, so GF Machac.