Künstliche Intelligenz ganz einfach begreifen und nützen
Am 18. April 2026 macht die „ahead x innsbruck“ Schluss mit Mythen und Fachjargon. Entdecken Sie die Chancen und Gefahren von KI.
Nach einer Tour mit über 1.100 begeisterten Teilnehmer:innen in Vorarlberg kommt das erfolgreiche Eventformat „ahead“ mit der Tiroler Tageszeitung nun nach Innsbruck. Das Ziel des Abends: Künstliche Intelligenz für jeden zugänglich und begreifbar zu machen. Was bedeutet diese Technologie für unseren Alltag? Wo liegen die echten Chancen, und welche Gefahren müssen wir im Blick behalten?
Initiator Lukas Wagner und die Experten Marco Esposito und Marco Moosbrugger übersetzen die komplexen Entwicklungen rund um ChatGPT und Co. in eine klare, unterhaltsame Sprache.
Das Besondere an der „ahead x innsbruck“:
- Ihre Fragen im Fokus: Bereits beim Ticketkauf können Sie Ihre persönlichen Fragen zum Thema KI einreichen. Diese werden live beim Event von den Experten beantwortet.
- Chancen & Gefahren: Ein ehrlicher, ausgewogener Blick auf das, was Künstliche Intelligenz heute wirklich kann – und was nicht.
- Wissen für alle: Keine Vorkenntnisse nötig. Sie nehmen konkretes Wissen mit, um bei diesem wichtigen Thema selbstbewusst mitreden zu können.
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Wann: 18. April 2026
Wo: Novum Innsbruck-Mitte
Tickets & Fragen einreichen: Sichern Sie sich Ihr Ticket unter www.ahead.at