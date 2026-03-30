Künstliche Intelligenz ganz einfach begreifen und nützen

Nach einer Tour mit über 1.100 begeisterten Teilnehmer:innen in Vorarlberg kommt das erfolgreiche Eventformat „ahead“ mit der Tiroler Tageszeitung nun nach Innsbruck. Das Ziel des Abends: Künstliche Intelligenz für jeden zugänglich und begreifbar zu machen. Was bedeutet diese Technologie für unseren Alltag? Wo liegen die echten Chancen, und welche Gefahren müssen wir im Blick behalten?